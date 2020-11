La Muestra de Cine de Lanzarote mantiene su edición del año 2020 en formato presencial

Ante las restricciones impuestas para controlar la segunda ola de la pandemia por coronavirus, los festivales de cine de toda España que suelen tener lugar en otoño se han visto en la obligación de llevar a cabo una serie de cambios, no solo en sus programaciones, sino en la forma de celebrarse. Algunos, como el Festival de Gijón, en marcha estos días en la ciudad asturiana, han optado por el formato online en exclusiva; otros, como la Seminci, mantuvieron su versión presencial hasta el último momento. Después del Festival de Sevilla -que impuso un modelo híbrido con espectadores solo de la ciudad-, y ante el aumento de casos de COVID-19, parecía que todos los festivales del resto de 2020 se realizarían a través de internet, pero hay un certamen que todavía resiste y aguanta en las salas: la Muestra de Cine de Lanzarote, que empezará este jueves 26 de noviembre.

“Ahora mismo los casos [de coronavirus en Lanzarote] son muy reducidos, y hay una cierta posibilidad de hacer los eventos de forma presencial, con todas las medidas sanitarias que se exigen. Tenemos la tranquilidad de que vamos a poder ver las películas en la sala, que en el fondo es para lo que está hecho el cine”, asegura Javier Fuentes, director de la Muestra, en una entrevista con Kinótico. Además en esta edición, por ser un año tan especial, han dedicado su temática a proyectar películas en las que se cuenta cómo la humanidad se ha enfrentado a grandes crisis a lo largo de la historia. “Este año, preguntándonos cual era el tema que debíamos tratar, nos dimos cuenta de que quizás el tema que conectaba a la isla con el mundo era la situación de crisis que estamos atravesando”, explicaba Fuentes. “Nos interesaba, sobre todo, más que centrarnos en la crisis, centrarnos en cómo se afrontan las crisis y la post-crisis por parte de las comunidades”.

El título que da nombre a la edición 2020 es ‘Y la vida continúa’, un lema esperanzador en sintonía con la situación que estamos viviendo. Además es el título de la película de Abbas Kiarostami, del año 1992, que podrá verse en el festival de manera excepcional gracias al Centro Pompidou y la distribuidora francesa MK2. Javier Fuentes resume así el argumento de la cinta de Kiarostami: “La película cuenta la historia de un padre y un hijo que van viajando por Irán pocos días después del terremoto de 1991. Es una película en la que ellos dos se van encontrando con personas que han perdido muchas cosas, pero que, a través del humor, la solidaridad y el compromiso con el resto de las personas, van descubriendo que la vida continúa”. Fuentes insiste en que les interesaba contar con largometrajes que expliquen como las personas se han enfrentado a las catástrofes.

El Premio Honorífico de la décima edición de la Muestra (creo que no dices en ningún momento qué edición es) será el periodista canario Claudio Utrera, que según Javier Fuentes ha contribuido enormemente a impulsar la cultura cinematográfica en Canarias: “Claudio Utrera fue durante quince años el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas e hizo una brecha en lo que el cine puede significar. Abrió otras miradas y trajo cine de lugares del mundo que aquí no se veía”. Sin embargo, aunque el premio honorífico sea masculino, este año hay mucha presencia femenina en la Muestra de Lanzarote. “Fue cuando ya teníamos los cinco títulos que nos parecían fundamentales cuando nos dimos cuenta de que cuatro estaban dirigidos por mujeres y uno por un hombre. Es un momento de satisfacción, y ojalá que se vaya convirtiendo poco a poco en algo que a veces ocurre. Algo que puede suceder y que ya no le prestamos atención”, concluía el director.