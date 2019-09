Mark Rylance interpretará a Satán en la próxima película de Terrence Malick

Desde que la audiencia internacional lo conociera con su papel protagonista en 'El puente de los espías' de Steven Spielberg -a pesar de que llevaba décadas en el teatro y había hecho muchos papeles pequeños en el cine-, el británico Mark Rylance no ha parado de encadenar personajes relevantes. Repitió con Spielberg en 'Mi amigo el gigante' y 'Ready Player One', se puso a las órdenes de Christopher Nolan en 'Dunkerque' y ahora acaba de estrenar 'Waiting for the barbarians', con Ciro Guerra, en el Festival de Venecia. Precisamente durante una entrevista de promoción de esa película, que concedió a 'Kinótico' -el programa de cine y series de Onda Cero-, Rylance confirmó que se pondrá a las órdenes de Terrence Malick. "Sí, voy a trabajar con Terrence Malick", reconocía el actor de 59 años.

"¡Terrence Malick! Durante mucho tiempo he asistido fascinado a lo que hace, así que será un placer interpretar a Satán para él", añadía refiriéndose a uno de los papeles de 'The last planet', la película sobre la vida de Jesús que rodará el cineasta. "Creo que nos llevaremos bien. Nos hemos llevado bien por teléfono", admitía divertido. "Aún no nos hemos visto. Sé que vino a verme al Globe como espectador hace mucho tiempo y fue cuando empezamos a hablar. Después me pidió consejo acerca del periodo shakespeariano. Pero esta es la primera vez que voy a trabajar con él, y me dicen que será una experiencia de rodaje bastante inusual. Muy fluida. Me va a dar 10 páginas de guión, pero me ha dicho también que no me preocupe si me lo quiero inventar todo. Es interesante. Es una especie de filósofo", concluía.

En una entrevista más reciente con The Guardian, Rylance ha revelado más detalles de la película. Por ejemplo, que Matthias Schoenaerts interpretará a San Pedro. Además ha añadido: "Terry ha escrito cuatro versiones del personaje de Satán, y creía que iba a interpretar una de ellas. Pero creo que voy a interpretar las cuatro. Una de ellas parecía que debía ser interpretada por una mujer, pero desde que me ha pedido que me deje barba... me he dado cuenta de que no lo va a rodar así". "Estoy muy contento de actuar para Terrence Malick", añadía en conversación con el diario británico, "pero me intriga, porque me dicen que te habla todo el rato en el set. Yo vengo del teatro, y no estoy acostumbrado a que el director me grite mientras actúo".