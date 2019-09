Mariano Barroso: “Los Goya no estarán abiertos al público en Málaga, es un encuentro de profesionales”

Los Premios Goya, como los Forqué o los Feroz, han abandonado Madrid para buscar financiación y el calor del público. El año pasado, los galardones más importantes del cine en España recalaron en Sevilla, y este verano se anunciaba que en 2020 se celebrarán en Málaga. Casi 1,5 millones de euros y la tradición cinéfila de la ciudad andaluza, que ya acoge cada primavera su Festival de Cine en Español, han decantado la balanza en su favor. Esta semana, el presidente de la Academia de Cine se ha referido a la gala en los micrófonos de Onda Cero. En una entrevista con Kinótico, el programa de cine y series de la cadena, Mariano Barroso ha despejado una de las incógnitas que sobrevolaba la ceremonia: no estará abierta al público.

En la entrevista, que se publicará este jueves 19 de septiembre, Barroso aseguraba que los Goya seguirán siendo de acceso único para los académicos y los miembros de la prensa. “No, no podemos abrir al público. Tenemos el aforo limitado. La gala de los Goya es un espectáculo televisivo, pero no es un espectáculo para el público. Es un programa de televisión, es una celebración, es una entrega de premios, es un encuentro de profesionales, pero no es un espectáculo público. Por eso nunca puede tener tampoco el ritmo de un espectáculo público, está jalonada de 28 interrupciones que nunca tendría un espectáculo público”, explicaba el director, que esta semana está presentando la serie ‘Criminal’, que ha rodado para Netflix.

Barroso, que en la ceremonia de los últimos Premios Feroz -se celebraron en Bilbao con más de 3.000 espectadores en las gradas- alabó que aquellos galardones dieran entrada al público general, justificaba su decisión insistiendo en el argumento de que los Goya no tienen el formato adecuado para ello. “¿Te imaginas una obra de teatro o un concierto con 28 interrupciones? Vamos a parar ahora para dejar hablar a unos señores que ustedes no conocen de nada y que tienen que decirnos unas cosas. Sería inviable, pero nosotros tenemos que hacerlo porque es la naturaleza de la gala. No es un espectáculo público, sino una celebración, pero con unas características que la hacen única y la hacen especial”, concluía.