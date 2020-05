Lo que tienes que ver (01/05/20). 'Huérfanos de Brooklyn', cómo retratar un trastorno neurológico en el cine

Sí, estamos en mayo. Y la película de la semana es ‘Huérfanos de Brooklyn’. Es la segunda cinta que dirige Edward Norton después de aquella mítica ‘Más que amigos’, de la que hace 20 años. Abrió con ella el Festival de Roma en octubre, Warner la guardó en un cajón y hoy la saca a pasear en varias plataformas digitales, como Movistar Plus. Estamos en la Nueva York de los 50 y le pisamos los talones a Lionel, una especie de detective privado al que interpreta el propio Norton. Alguien se carga a su amigo y mentor, que es Bruce Willis, y hay por ahí de fondo un funcionario público hiperpoderoso, al que da vida Alec Baldwin. Hasta aquí la película va circulando por los cauces del canon, más o menos. Pero es que el detective, y esto viene de la novela de Jonathan Lethem en la que se basa la historia, padece el Síndrome de Tourette. ¿Esto qué significa?

El síndrome es un trastorno nervioso que hace que quien lo padece sufra tics físicos, incluso en el habla, repitiendo frases de forma rítmica e incontrolable, en el caso del detective. Esto Norton, con sus decisiones como director y como actor, lo lleva a la pantalla al 100%. No nos ahorra ni un solo segundo del síndrome. Esto, que para la visibilidad de la enfermedad es muy bueno, como vehículo dramático no estamos seguros de que funcione. ‘Huérfanos de Brooklyn’ dura 144 minutos, en los que no hay ni una sola licencia dramática. Es Tourette, Tourette, Tourette. Vamos a decir que la atmósfera que se genera en esa Nueva York es disfrutable, que el uso de la música sirve como cierto alivio dramático y que el protagonista genera empatía. No es un sí absoluto, es un sí con reservas.

Una Cyrano de Bergerac adolescente

No nos movemos de ciudad, porque el Festival de Tribeca dio a conocer ayer su palmarés. Fue una edición online en la que los jurados pudieron ver las películas desde casa. Pues bien, la película que ganó la competición estadounidense… está ya, hoy, disponible en Netflix. Puro 2020. En inglés se llama ‘The Half ot it’, o sea, ‘La mitad’, pero el nombre elegido en castellano es ‘Conquista a medias’. Bueno, ¿qué tiene la segunda película de la directora de origen asiático Alice Wu para haber ganado Tribeca? Creo que la frescura de la propuesta más allá de la propia historia. La historia es, básicamente, un Cyrano de Bergerac llevado a un High School estadounidense. Leah Lewis, actriz de origen chino que hasta ahora había hecho televisión, básicamente, es la empollona de su clase… y no es que los compañeros le pidan los apuntes, es que ella les cobra por hacerles los trabajos. Un día se le acerca un chico y le pide que le ayude a escribir una carta de amor para la chica guapa del colegio. Y ahí empieza un triángulo amoroso con mucho mensaje instantáneo de por medio. La propuesta, ya digo, es muy fresca, la película se ve con mucho gusto -aunque es pequeñita-, y habrá que estar muy atentos tanto a la directora.

Nos quedamos en Netflix para hablar de ‘Hollywood’, que es la nueva serie de Ryan Murphy. ‘Hollywood’ es puro Murphy. Mucha licencia dramática, mucho cuerpo turgente, mucho sexo homosexual… Él juega a reinventar la 'Meca del Cine' después de la segunda Guerra Mundial. Es verdad que debe haber un fondo de verdad en alguna de las historias que cuenta, y que los estudios de cine nunca han lucido mejor… pero al tercer capítulo tienes la impresión de que ya está todo visto. Hay un puñado de protagonistas ignotos, que quizá como sus personajes, se abren paso en la industria. Menos mal que está por allí Patti Lupone para poner orden de vez en cuando.

Comedias para el finde

Dos series más merecen nuestra atención esta semana. ‘Upload’, una producción creada por Greg Daniels -del equipo de ‘The Office’- para Amazon Prime Video. Es una comedia que juega con la idea de una aplicación a la que, al morir, se suben todos los datos de tu cerebro. Y entonces vives en una especie de realidad virtual en forma de hotel junto al lago. La comedia se ríe de muchas situaciones generadas por el capitalismo rampante y plantea un romance entre un recién fallecido… y la empleada encargada de hablar con él mediante un micrófono -no me digáis cómo- y orientar su vida, o su muerte, desde fuera de esa realidad virtual. La serie es bastante rara… pero tiene su encanto, dadle una oportunidad.

Y en Apple TV+ se estrena ‘Trying’, otra comedia -en este caso British- que se convierte en la primera producción netamente europea de la compañía de la manzanita. Rafe Spall y Esther Smith son una pareja que intenta quedarse embarazada, que no lo consigue, y que explora la adopción mientras examina su propia rutina. De fondo, Imelda Staunton que siempre está inmensa. Estas dos últimas opciones están bien para este fin de semana… cuando volváis de correr, en pleno régimen de semilibertad. ¡Ánimo!