Hollywood confía en sus estrellas para adaptar los videojuegos más conocidos del mercado

Hollywood prepara varias adaptaciones de conocidísimos videojuegos que verán la luz en los próximos años. Estos últimos días, varias estrellas del cine y las series han confirmado su participación en algunos de esos proyectos, como ‘The last of us’, ‘Borderlands’ y ‘Metal Gear Solid’. Según la revista Variety, la nueva adaptación de 'The last of us', que tendrá forma de serie y llegará próximamente a HBO, contará con la participación de Pedro Pascal ['The Mandalorian'] y Bella Ramsey ['Juego de Tronos']. Basada en el videojuego con el mismo nombre, la trama se desarrolla veinte años después de la supuesta destrucción de la civilización moderna. Craig Mazin [creador de la serie 'Chernobyl'] será el encargado de escribir y producir la ficción junto con Neil Druckmann, el director creativo del juego.

La oscarizada actriz de cine y televisión Cate Blanchett ['Carol', 'Mrs. America'] protagonizará la adaptación de ‘Borderlands’, el videojuego creado por Gearbox Software en 2009 y que cuenta con tres ediciones. La intérprete australiana dará vida a Lilith, una ladrona con habilidades mágicas que vive en el planeta Pandora. La película contará también con el actor Jack Black ['Escuela de Rock'], que dará voz a un robot llamado Claptrap. El proyecto estará dirigido por Eli Roth, que ya colaboró con Blanchett y Black en 'La casa del reloj en la pare'’ [2018]. El elenco lo completan el actor afroamericano Kevin Hart, que intepretará a Ronald -un exsoldado convertido a mercenario- y Jamie Lee Curtis, que será Tannis, una arqueóloga del planeta Pandora.

En diciembre del año pasado recibíamos la noticia de que Oscar Isaac se meterá en la piel de Solid Snake en la película ‘Metal Gear Solid’. Isaac ha interpretado recientemente a Poe Dameron en ‘Star Wars’. El actor expresó su interés en este papel durante una entrevista en marzo de 2019 y Jordan Vogt-Roberts, el director de la película, dijo que estaba abierto a contar con él. Dereck Connolly se encargará del guion y se basará en la franquicia de un videojuego lanzado por Konami hace 33 años y creado por Hideo Kojima. Por último, la adaptación del famoso videojuego ‘Mortal Kombat’, que estará dirigida por Simon McQuoid y escrita por Greg Russo y Dave Callaham, cuenta con Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano y Jessica McNamee en su reparto. Warner prevé el estreno de la película para el 16 de abril de este año.