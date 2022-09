La colombiana 'Los reyes del mundo', de Laura Mora, Concha de Oro en San Sebastián 2022

En un verdadero año de gloria para el cine español, en el que 'Alcarràs' y 'Cinco lobitos' ya habían alcanzado el triunfo de los festivales, la crítica y la taquilla... el Festival de San Sebastián ha vuelto a hacer gala de su excentricidad para repartir conchas. Sea quien sea el jurado. Aunque no haya venido Glenn Close y haya asumido la tarea el productor Matías Mosteirín. Aquí no se atiende -demasiado- al aplauso de la prensa o a esa lógica interna de los festivales -nunca escrita, siempre esperada- según la cual estos eventos tienden a autoprotegerse otorgando premios relevantes: de cara a la temporada de premios, por ejemplo. Aquí los jurados son más libres. O más arriesgados. O inconscientes. Quizá eso sea el arte y quizá deba ser ese el juicio sobre el arte.

En un verdadero año de gloria, como decíamos, para el cine español... San Sebastián había convocado en sección oficial a cuatro películas patrias notables, dos de ellas excelentes, que podrían haberse llevado con justicia los laureles en esta noche fresca y lluviosa. Pero no. Ni 'La maternal', de Pilar Palomero, punzante descripción de la agonía de una adolescente entre la niñez y la vida adulta, ni 'Suro', áspera ópera prima de Mikel Gurrea sobre la tensión entre la tradición y la modernidad... han convencido a los próceres del Kursaal. La Concha de Oro ha sido para una película [sí] emocionante que surge, a la vez, de los márgenes del festival y de su propio seno. Y que ha gustado a la prensa. Así que el jurado, traicionando las convenciones, se ha traicionado incluso a sí mismo.

'Los reyes del mundo' es la tercera película de la colombiana Laura Mora, que ya pasó por la sección Nuevos Directores de San Sebastián -ganando premio-, y que en este caso cuenta la historia de un grupo de chavales de las calles de Medellín... que emprenden un viaje alucinado y adrenalínico a través de su país para tomar posesión de las tierras arrebatadas en el pasado a la abuela del protagonista. Los personajes están muy bien descritos, la fotografía es deliciosa y la historia conmueve a pesar de su ingenuidad. El jurado acierta así, a pesar de ignorar la brillantez de las españolas, con una película más que correcta y con la apuesta y el refuerzo de la carrera de Mora. Recordemos que es la tercera directora consecutiva que vence en Donosti, tras Dea Kulumbegashvili ['Beginning'] y Alina Grigore ['Crai Nou'].

Más allá de la Concha de Oro

Y el segundo premio ha recaído también en una directora, en este caso debutante. La norteamericana Marian Mathias se lleva el Premio Especial del Jurado por 'Runner', una historia artie, concebida para gustar en los festivales, sobre una chica del páramo estadounidense que tiene que emprender un largo viaje para enterrar a su padre. La forma de la cinta hace que el galardón que se lleva sea el único adecuado para ella. En cambio la Concha de Plata a la Mejor Dirección reconoce con justicia los sutiles mecanismos desplegados por el japonés Genki Kawamura en 'A hundred. flowers', una poética aproximación a cómo el Alzheimer dinamita [o refuerza, según el caso] las relaciones familiares.

En la lista del palmarés hay que descender hasta los premios interpretativos para encontrar al cine español. La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído, ex aequo, en la impresionante Carla Quílez, protagonista de 'La maternal', y el anodino Paul Kircher, protagonista de 'Le Lycéen / Winter Boy'. No hay punto de comparación entre su fuerza y su verdad. Tampoco parece la mejor decisión la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto para Renata Lerman, hija del director de la película 'El suplente' Diego Lerman. Su trabajo es correcto, pero la mera presencia de Alfredo Castro en el mismo filme hace imposible pensar en premio para ella. Por no ir más lejos. El Mejor Guión, alambicado y asfixiante, el de la cinta china 'A Woman', de Wang Chao; el Premio a la Mejor Fotografía, para la 'Pornomelancolía' de Manuel Abramovich... la entrada en palmarés de una de las películas "polémicas" del festival.

Premios de la edición 70 del Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la mejor película (para el productor): 'Los reyes del mundo', de Laura Mora

Premio Especial del Jurado: 'Runner', de Marian Mathias

Concha de Plata a la mejor dirección: Genki Kawamura, por 'A hundred flowers'

Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: Ex aequo para Carla Quílez por 'La maternal' y Paul Kircher por 'Le Lycéen / Winter Boy'

Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Renata Lerman, por 'El suplente'

Premio del Jurado a la mejor fotografía: Manuel Abramovich, por 'Pornomelancolía'

Premio del Jurado al mejor guión: Dong Yun Zhou y Wang Chao, por 'A woman'

Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Godland', de Hylnur Palmasson

Premio Horizontes: 'Tengo sueños eléctricos', de Valentina Maurel

Premio Kutxabank-Nuevos Directores: 'Fifi / Spare Keys', de Paul Santillian