Carolina Moscoso: "Hay un silencio profundo, histórico y antiguo, en torno a la violación"

Tras pasar por la 68ª edición del Festival de San Sebastián, llega a los cines el documental chileno ‘Visión nocturna’. La película cuenta la historia de la propia directora, que sufrió una violación en una playa cercana a Santiago de Chile. A través de imágenes de vídeo-diarios de la cineasta, somos testigos de las heridas que la llevan acompañando más de ocho años, y de cómo se ha tenido que enfrentar a los procesos judiciales. "Entré a una dimensión que está oculta, enmudecida y silenciada. La película aborda lo que es una violación y no se queda en el lugar donde hemos dejado los relatos. Aquí abordamos qué pasa después”, explica Carolina Moscoso, la directora de la cinta, en una entrevista con Kinótico.

El debut en el largometraje de Moscoso reflexiona sobre lo complicado que es gestionar este tipo de agresiones. No solo desde el punto de vista del dolor físico y mental que suponen, sino que también refleja las dificultades que se encuentra una mujer ante los trámites administrativos que conlleva. “La película parte del momento en el que yo me doy cuenta de que me había pasado algo y de que era una violación”, dice Moscoso. “No podía hablar de eso con nadie porque parecía que era algo de lo que me tenía que avergonzar. Me di cuenta de que había un silencio muy profundo, histórico y antiguo, y que la única forma de entrar en ese silencio era con el cine”, relata la cineasta. "Quienes tienen que cargar con la vergüenza y con la culpa son los violadores", concluye. La película concluye con unas imágenes del 8M en las que participan de manera activa muchas mujeres. Moscoso aventura que “se esta avanzando, pero queda mucho por hacer. En todas las épocas ha habido feministas revelándose y tratando de hablar. En un momento fue el voto (que no fue hace tanto tiempo) y ahora se plantean otras discusiones”.

La directora chilena está de alguna forma relacionada con España, ya que cursó el Máster en Documental de Creación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Además de ser directora, también es montadora. Actualmente trabaja en la edición de ‘Históricas’, una película de Javiera Court y Grace Lazcano. También está desarrollando ‘Nunca seré policía’, su próxima película. Moscoso habla sobre su nuevo proyecto: “Estoy trabajando alrededor de la violencia de la policía y su relación con los hombres. Me di cuenta de que era algo que estaba muy presente en mi vida porque gran parte de mi familia es policía. Con el archivo familiar quiero preguntarme acerca de qué vamos a hacer con la masculinidad, la violencia, el amor. Todo esto hacia los hombres y la transformación”, concluye la directora.