Antonio Banderas se acerca a la nominación al Oscar con su premio a Mejor Actor de la Crítica de Nueva York

El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York premió ayer a la película de Martin Scorsese 'The Irishman' como mejor película del año y al español Antonio Banderas como mejor actor por su papel en el filme de Pedro Almodóvar 'Dolor y Gloria'. Además, los hermanos Ben y Joshua Safdie han logrado el premio a la mejor dirección por 'Uncut Gems', un drama protagonizado por Adam Sandler, Kevin Garnette e Idina Menzel sobre la historia de un propietario de una joyería ubicada en el barrio de los diamantes de la ciudad de Nueva York que se ve obligado a enfrentarse a un importante robo.

Los premios, que cuentan con doce categorías, han galardonado asimismo a Lupita Nyong’o como mejor actriz por 'Us', dirigida por Jordan Peele; a Laura Dern como mejor actriz de reparto por 'Marriage Story' y 'Little Women'; a Joe Pesci como mejor actor de reparto por 'The Irishman'; y a la película surcoreana de Bong Joon-ho 'Parasites' como mejor filme extranjero. En la categoría de guion, los críticos han decidido premiar a Quentin Tarantino por 'Once Upon a Time in Hollywood', largometraje protagonizado por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio que se adentra en el cambio del Hollywood antiguo al moderno, en la secta liderada por Charles Manson y en la figura de Sharon Tate, actriz y exmujer del director de cine Roman Polanski que fue asesinada por el clan de Manson. En cuanto a mejor película novel, 'Atlantics', del senegalés Mati Diop, ha sido la ganadora en esta categoría.

El actor de Málaga está recibiendo numerosos reconocimientos por 'Dolor y gloria', que comenzaron el pasado mes de mayo con el premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cannes. Cada año, el grupo de críticos que conforma el Círculo de Nueva York se reúne para votar las que consideran mejores obras y actuaciones del año, en unos premios que también cuentan con categorías para galardonar a la mejor película animada ('I lost my body', de Jérémy Clapin), la mejor película de no ficción ('Honeyland', de Tamara Kotevska y Ljubo Stefanov) y mejor fotografía (Claire Maton, 'Retrato de una mujer en llamas'). El Círculo de Críticos de Nueva York se fundó en 1935 y está compuesto por periodistas de medios especializados en cine que trabajan para prensa tradicional, revistas o publicaciones en línea.