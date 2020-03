El parte del Borrascas: "El sol de marzo pega como un mazo"

La segunda buena nueva, viene de la mano de esa masa de aire cálida que dispara los mercurios hasta valores del mes de junio. Anoten 33 º c a orillas del Guadalquivir, Murcia se irá hasta los 31 º c, Madrid, 26 º c, Zamora hasta 10 º c más de lo habitual y por el norte en Bilbao, se plantan en 23 º c.

Precipitaciones pocas, a cuenta gotas, 1 mm en Vinianzo, Coruña, chispea en Lugo y no llegan ni a medio litro en Barcelona. Las rachas del viento más fuertes las tendremos en Tarifa, Cádiz, 82 km/ h. Destacar solo las nubes bajas de primeras horas y las calimas al oeste de las Canarias.

Temperaturas. Heladitas en la comarca de Sanabria, Zamora, -2 º c, -1 º c en Riaño, León o Navascues, Navarra. Máximas que en El Granado, Huelva, llegaran a los treinta y tantos en la jornada de hoy.