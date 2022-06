Roberto Leal: "Nunca me ha llegado nada de un día para otro"

LEER MÁS Escucha todos los capítulos de Comunicación A3

Roberto Leal, el presentador de Pasapalabra y El Desafío, protagoniza este nuevo episodio de Comunicación A3. En la conversación que mantiene con Ángel Morón y Luis Fraga, Roberto confiesa que se siente afortunado: “Yo salgo siempre súper feliz por la oportunidad que estoy teniendo. En mi caso, además, tengo la suerte de conocer a gente famosa que has admirado siempre”.

Reconoce, eso sí, que grabar tres programas cada día supone “un agotamiento físico y mental” y añade: “Es precioso y disfrutamos mucho, pero no dejas de hablar y pasa todo por el presentador, no puedes perder el foco ni meter la pata”.

“Yo no sabría ser de otra forma”, nos confiesa Roberto, un compañero que sigue con los pies en la tierra, pese a la enorme popularidad que ha alcanzado: “Nunca me ha llegado nada de un día para otro. Cuando empiezo a estudiar Periodismo, a mí me gustaba en realidad Bellas Artes o Publicidad. Luego las oportunidades me fueron llegando poco a poco, un programa que sale bien y luego otro, (…) es decir, no ha sido de la noche a la mañana”.

Nuestro invitado acaba de ser nombrado hijo predilecto por la Diputación de Sevilla. En el discurso manifestó su orgullo por ser de pueblo: “Ser de pueblo es diferente, nos criamos de una manera diferente y con tus raíces siempre muy claras por delante”. Desde Alcalá de Guadaíra llegó a Madrid “para tres meses” y lleva ya 11 años viviendo en la capital.

Naturalidad, reporterismo y consejos para jóvenes periodistas

Roberto Leal habla de muchos temas que te van a interesar: su acento andaluz, el reporterismo, los programas de entretenimiento, las entrañas de la tele, consejos para jóvenes periodistas…

¡No dejes de escuchar este episodio!

Y si buscas formación en televisión o en otros muchos ámbitos de la comunicación, no dejes de formarte. Consulta el catálogo de cursos de Atresmedia Formación.