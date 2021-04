Un alto en el camino

Laura Ferrero: "Hacernos mayores es quitar la máscara a nuestra familia y a la infancia de la que venimos"

El libro que nos acompaña hoy en el programa es "La gente no existe" (Alfaguara), dieciséis relatos que narran lo íntimo, las relaciones personales y las familias que no escogemos pero que nos marcan para siempre. Hablamos con su autora, Laura Ferrero, de lo que somos a pesar de no existir.