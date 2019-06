Kepa Arrizabalaga: "Hazard es el mejor de la Premier y está capacitado para jugar en cualquier equipo del mundo"

El portero del Chelsea y de la Selección Española, Kepa Arrizabalaga, cuenta en El Transistor cómo ha sido su primera temporada en la Premier League. Reconoce que "ha sido un año positivo, pese a que ha sido una temporada con muchos altibajos". De Londres dice que "no he notado mucho la diferencia aunque sí que me como muchos atascos". Por otro lado, se deshace en elogios hacia su compañero Hazard, al que considera "el mejor de la Premier y que está capacitado para jugar en cualquier equipo del mundo".

SU PRIMER AÑO EN EL CHELSEA: Asegura que "nos hemos logrado clasificar entre los tres primeros en la Liga y hemos jugado una final de Copa y la de la Europa League". Por eso, cree que "la primera temporada ha sido muy positiva".

SU DEBUT CON EL CHELSEA: Comenta que "fue muy diferente al debut con el Athletic, al Chelsea llegué el jueves y el domingo me pusieron a jugar y encima sabía muy poquito inglés, ahora he mejorado y no tengo problemas".

¿HA MEJORADO COMO PORTERO?: Kepa reconoce que "10 meses después soy mucho mejor portero que cuando me fui para allí" y en lo personal dice que "he conseguido madurar al salir de mi ciudad y mi pueblo, asumiendo retos que en otros sitios no tenía".

SU VIDA EN LONDRES: Dice que "vivo a las afueras y estoy más o menos cerca de la ciudad deportiva de entrenamiento". También, comenta cómo se ha adaptado su pareja a las Islas Británicas. Además, dice que "Anfield es el estadio que más me ha impactado porque prácticamente no oyes ni al compañero".

SU 'NO' FICHAJE POR EL REAL MADRID: Arrizabalaga dice que "este asunto lo llevé con muchísima tranquilidad y tampoco me afectó mucho". Sí que reconoce que "se hablaron muchas cosas y a veces había ganas de salir a hablar de ello". De todos modos, comenta que "todo fue porque estaba en el último año de contrato y hablé con muchos equipos pero finalmente decidí renovar por el Athletic y ya luego en verano me traspasaron y aquí estoy, en el Chelsea".

SU POLÉMICA EN LA FINAL DE LA COPA DE LA LIGA: Kepa asegura que "la semana de la final de la Copa de la Liga fue como un chaparrón para mí". Reconoce que "empecé a perder un poco de tiempo y entró el médico al que dije que estaba bien". Pese a ello, dice que "no estoy orgulloso de lo que hice en la final de Copa pero aprendí del error".