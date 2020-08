EN EL TRANSISTOR

El corresponsal de Onda Cero con el Getafe, Chema del Olmo., asegura que "no es oro todo lo que reluce en el Getafe". Destaca "la buena gestión de Bordalás hasta marzo pero considera que después no lo han gestionado bien". En su opinión, "hay futbolistas infrautilizados por Bordalás y que se sienten minusvalorados y algunos se marcharon porque no querían seguir en esta situación".