Schuster, sobre Maradona: "Era un líder indiscutible y no supimos aprovecharlo en el Barcelona"

Bernd Schuster compartió vestuario con Diego Armando Maradona en el FC Barcelona, incluso dormían en la misma habitación durante las concentraciones. En El Transistor cuenta los momentos vividos con el 'Pelusa'.

El exjugador alemán, que compartió dos temporadas con el argentino, cuenta que "teníamos en común que nos gustaba mucho el fútbol y hablábamos mucho de fútbol". Explica que "admirábamos el uno del otro la manera de jugar de nuestras selecciones". Además comenta que "en lo personal preguntaba y se preocupaba por mi familia siempre".

"No supimos aprovechar el juego de Maradona, le dejamos solo en el campo"

En los futbolístico, Bernd Schuster argumenta en El Transistor que "no supimos aprovechar a Maradona en el FC Barcelona". El alemán explica que "era un líder indiscutible en el campo y no supimos aprovecharlo, le dejábamos solo en el campo". Ese equipo no ganó la liga a pesar de las estrellas que aunaba.

Por último, Schuster explica que "recordaré a Diego Maradona como un hombre alegra". Cuenta que "después de conocerle durante dos años pensé y supe que después de dejar el fútbol no sabía lo que iba a hacer". Y añade que: "no me equivoqué porque lo pasó mal tras su retirada".