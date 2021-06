El Sanedrín: "Es el momento de caras nuevas en el once que entren con ilusión"

LEER MÁS El sorprendente once con el que ha ensayado Luis Enrique: Habría seis cambios ante Eslovaquia

En la sesión de preparación, Luis Enrique ha optado con un once formado por Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayá, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata y Sarabia.

Es decir, entrarían en el equipo Azpilicuelta por Marcos Llorente, Eric García por Pau Torres, Gayá por Jordi Alba, Busquets por Rodri, Thiago por Koke y Sarabia por Dani Olmo.

Sobre estos posibles cambios opina Enrique Ortego: "Yo espero entre cinco y seis cambios en el once. Igual lo de hoy es porque quiere probar cosas. No me cuadra que saque a un lateral derecho más defensivo. Y tampoco entiendo que Koke sea e sacrificado en el centro del campo. Lo de Jordi Alba me cuadra más porque le puede dar refresco porque confía mucho en Gayá. Es el momento de caras nuevas que entren con ilusión".

Cayetano Ros muestra también su visión: "Yo creo que aunque ha dicho lo contrario, no está contento con el juego. Si cambia a los laterales y a los extremos es que está descontento con el juego exterior. Me chirría que entrara Eric García porque Pau está jugando muy bien"