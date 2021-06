El sorprendente once con el que ha ensayado Luis Enrique: Habría seis cambios ante Eslovaquia

Luis Enrique ha ensayado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de cara al tercer encuentro de la fase de grupos ante Eslovaquia con un sorprendente once porque cambiaría hasta seis caras respecto al equipo que empató ante Polonia.

El equipo nacional se la juega ante Eslovaquia y solo una victoria garantizaría el pase a octavos de final aunque hay muchas opciones de que un empate también valiera a La Roja para entrar como tercera de grupo, siempre que Polonia no gane a Suecia.

En la sesión de preparación, Luis Enrique ha optado con un once formado por Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayá, Busquets, Thiago, Pedri, Gerard Moreno, Morata y Sarabia.

Es decir, entrarían en el equipo Azpilicuelta por Marcos Llorente, Eric García por Pau Torres, Gayá por Jordi Alba, Busquets por Rodri, Thiago por Koke y Sarabia por Dani Olmo.

Luis Enrique preocupado un 7 sobre 10

El seleccionador ha reconocido estar preocupado de cara al encuentro ante Eslovaquia "De preocupación estoy en un 7, porque sé que aquí no se vive del aire. Estoy seguro de que en cuanto ganemos va a salir nuestra mejor versión".

Se aleja por completo de los rumores de dejar el banquillo nacional: "Estoy muy orgulloso de entrenar en mi país. Viendo como estoy aquí quiero seguir, y a mí me va la marcha, Y Tengo contrato hasta después del Mundial".

Un Luis Enrique que no ha querido confirmar el once aunque sí ha reconocido que no va a forzar jugadores y espera un partido del rival muy defensivo: "Creo que Eslovaquia va a plantear un partido muy defensivo, porque son fuertes en situaciones de centro y remate, porque se cierra bien".

También ha comparecido Sergio Busquets que ha respondido a las críticas de Van der Vaart: "Me parece extraña que un jugador que ha vivido estas situaciones y hable de esta manera. Estamos abiertos a las críticas, pero las faltas de respeto... Una vez que pasas unos límites no es bueno"