El Sanedrín: ¿Hay futuro en esta selección española?

La selección española se ha despedido con honores de la Eurocopa 2020 tras caer en la tanda de penaltis ante Italia. A pesar de la eliminación, el combinado nacional ha mostrado superioridad frente a la Azzurra. Todos los miembros del Sanedrín muestran "orgullosos" con la imagen mostrada por España a pesar de la falta de acierto de cara a puerta.

"Me ha gustado mucho España, hizo un partido muy superior a Italia, que ganó en los penaltis y no en el juego. España tuvo más personalidad, pero este es uno de los partidos en los que el mejor equipo no gana", dice Segurola.

"La continuidad que han tenido en el juego de hoy no lo había visto antes y justo ante el mejor rival es cuando sale la mejor cara de esta selección española. Hay que sentirse orgullosos y optimistas de cara al futuro". Por su parte, MisterChip dice que a pesar de que España tiene buenos delanteros "no tenemos un killer".

Y destacan el gran trabajo que ha hecho Luis Enrique. "No hay ninguna duda de que es un gran entrenador", dice Cayetano Ros y Segurola resalta que el técnico asturiano es el verdadero autor de esta selección española. "Ha conseguido hacer una regeneración, ha creado buen ambiente y ha impuesto un estilo propio".

Para MisterChip, el asturiano ha tenido pasión desde el primer día que llegó por entrenar a la selección española. "Esto no se lo he visto a nadie". Además, coinciden que el mejor jugador español de la Eurocopa ha sido Pedri. "Ha habido futbolistas de la nada que se han convertido en estrellas de nivel mundial, como Pedri".