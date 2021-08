El Sanedrín: ¿Cómo llega España a la final de Tokio 2020 ante Brasil?

España disputará este sábado una final olímpica de fútbol 21 años después. La escuadra dirigida por Luis De la Fuente encara el partido frente al conjunto brasileño tras vencer a Japón en Semifinales gracias al solitario tanto de Marco Asensio en la prórroga.

Enrique Ortego destacó la fatiga de España, con muchos jugadores que acumulan una gran cantidad de minutos esta temporada. “El equipo llega muy cascado a la final, pero está claro que no va a cambiar. Por fin va a encontrar un equipo que le va a querer atacar y jugar de tú a tú. A ver si tenemos suerte, porque Brasil no está jugando tan bien pero les veo más frescos físicamente”, afirmó.

Por su parte, Misterchip no se mostró temeroso ante la canarinha. “Para nada me da miedo Brasil, no es una selección que asuste y no está haciendo un torneo deslumbrante. Está pasando las eliminatorias con más pena que gloria e incluso en la fase de grupos ya tuvieron problemas en todos los partidos. En condiciones normales, si los dos equipos estuviesen a su máximo nivel, España ganaría el partido, comparas jugador por jugador y no hay color”.

La victoria tendría una doble importancia

Para Ortego, la victoria sobre Brasil tendría una doble importancia, dado el valor que siempre otorgan los cariocas a la cita olímpica. “Ganar una final a Brasil pondría el broche de oro al oro. Sería ganar a una selección que siempre ha dado mucha importancia a los Juegos Olímpicos, tienen una tradición de fútbol olímpico que nosotros no tenemos. Sin embargo este año si hemos pensado en ellos, con jugadores de la Eurocopa, los tres mayores y con la base de una Sub-21 campeona de Europa”, defendió.

Aunque los precedentes no favorecen mucho al combinado brasileño, tal y como recordó Misterchip. “Brasil ha perdido todas las finales olímpicas menos una. Perdió la de Los Ángeles 1984 contra Francia, la de Seúl 1988 contra la URSS, en Londres 2012 contra México. La única que ganaron fue en su país, en Rio 2016, en los penaltis contra Alemania”.