Luis de la Fuente: "No me gusta que algunos de los jugadores tengan su futuro en el aire"

El seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, habla en El Transistor antes del debut de la selección en la Eurocopa ante la anfitriona Italia. Reconoce que no está nervioso y que tiene ganas de empezar a competir. Dice que no le gusta que varios de sus jugadores tengan todavía pendiente su futuro y dice que su trabajo también es que los jugadores se olviden de eso y se centren en la competición.

Sobre por qué Rodrigo no está en esta Eurocopa, explica que él le dijo que no estaba en el mejor momento, lo entendió y no estaba convencido de estar en la Eurocopa. Asegura que "Luis Enrique está perfectamente informado de todo lo que pasa en las categorías inferiores, tiene todo mi apoyo" y piensa que Dani Ceballos está tremendamente motivado, "sabe que este Europeo le puede cambiar la vida".