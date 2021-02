Rakitić: "Nunca celebraría un gol al Barça, lo primero es el respeto y el cariño"

Iván Rakitić ha sido autor de un gol frente al Barcelona, al que han derrotado hoy 2-0 en el Sánchez Pizjuán: "No lo he celebrado porque el respeto y el cariño que tengo al Barça es importante. He pasado 6 años increíbles en Barcelona y tenía claro que no iba a celebrar", asegura el capitán del Sevilla.

Con acento andaluz, el croata asegura que cree "este Sevilla es el más fuerte de la historia". ¿Se fue con pena, como Luis Suárez, Rakitić del FC Barcelona? "Después de 6 años era normal que me fuese con pena de Barcelona, estoy muy orgulloso de mi paso por el Barça, pero la alegría de volver al Sevilla también es muy grande", subraya.