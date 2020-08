Maverick Viñales: "No me quería retirar, seguí hasta que no tenía freno y me dejé caer"

"No me quería retirar y seguí, seguí y seguí hasta que ya no había freno y me dejé caer"... Por eso, dice que "después de estos dos fines de semana, me siento superafortunado de haber salido ileso de todo".

En su entrevista con Aitor Gómez también valora este Mundial tan especial que están viviendo en 2020. "El Mundial está mucho más abierto y es más divertido".