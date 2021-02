Maribel Pérez, la mujer más rápida nacida en España: "El atletismo no me da para vivir"

Maribel Pérez (Sevilla, 27 años) es la atleta nacida en España más rápida de la historia (la atleta Sandra Myers, que tiene el récord, de 1990, que casi bate Pérez, es de Kansas).Sin embargo, cuenta que no puede vivir solo del atletismo y tiene que compaginarlo con su trabajo de fisioterapeuta, pero no le importa porque le gusta. "Yo trabajo porque me gusta mi trabajo, mi papel como fisioterapeuta, pero también es necesario para comer. La beca de la federación no da para vivir", asegura.

Pérez está cerca de batir el récord de España de 60 metros lisos: "El pasado fin de semana conseguimos una marca brutal, nos quedamos a dos centésimas de la de Sandra Myers, es todo un orgullo estar tan cerca de ella".

La cosa le viene en los genes: su entrenador, su tío Luis Rodríguez fue velocista (sus 10.27 son una de las mejores marcas españolas de todos los tiempos). Empezó muy "chiquitita" en el Atletismo porque su hermana se apuntó con siete años y ella "culo veo, culo quiero" la emuló.