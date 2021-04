Juan de Dios Crespo: "Si se han ido los seis equipos ingleses con facilidad es que tampoco habrá mucha penalización"

Los seis clubes ingleses Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal y Tottenham, que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición han iniciado los procedimientos para abandonar la Superliga. ¿Se pueden borrar de la competición sin penalizaciones? Lo hablamos con el abogado Juan de Dios Crespo experto en derecho deportivo con más prestigio de Europa y que ha vivido causas parecidas a esta.

"Si se han ido los seis equipos ingleses con tanta facilidad es que tampoco tendrán mucha penalización", asegura y explica que al final la presión de los aficionados con sus manifestaciones en los alrededores de los estadios ha influido mucho. "Se han echado a la calle y han presionado a los clubes, al final el fútbol es de los aficionados".

Esta tarde, la justicia española ha ordenado a FIFA, UEFA y LaLiga, que no pongan trabas a la puesta en marcha de la Superliga y no amenacen a sus clubes fundadores con sanciones, así como a sus directivos y jugadores. "El juzgado de Madrid podrá decir misa, no le pueden decir lo que puede o no hacer a la UEFA o FIFA", finaliza.