José Manuel Calderón: "España se ha ganado un respeto y el resto de selecciones lo notan"

El jugador extremeño nos cuenta que "estoy en Nueva York" esperando a que los clubes de la NBA comiencen las pretemporadas para elegir un destino. Comenta que "estoy entrenando con la Asociación de jugadores de la NBA".

Sobre el papel de la Selección española en China nos cuenta que "será un partido difícil ante Australia". Y bromea con que "nos tendrán ganas después del bronce en los Juegos de Río". Calderón comenta que "es un equipo parecido al del 2016 pero con más experiencia y por ello son más peligrosos".

No obstante, el jugador de la NBA también destaca al equipo nacional: "Esta selección ha demostrado que sabe competir y está jugando bien". Calderón explica que "es más difícil jugar con equipos que no sabes cómo lo van a hacer". Sin embargo, cree que "contra los buenos sabes cómo juegan y ellos se sienten intimidados porque nos hemos ganado un respeto".

Calderón echa la vista atrás y habla de su retirada de la Selección y comenta que "llegó un momento que quería estar más con mis hijos". Aunque reconoce que "siempre lo echaré de menos". Pero deja claro que "ahora mismo no sabría si estaría allí, habría que preguntar a Scariolo".

Por último comenta la eliminación del equipo de Estados Unidos tras perder ante Francia. José Manuel Calderón opina que "los jugadores que han estado son muy buenos y All Star, pero no están acostumbrados al baloncesto FIBA". Incluso cree que "los 12 jugadores que estarán en Tokio no será estos".