Jorge Maqueda : "Si ganamos el Mundial igual sí me afeito la barba"

Jorge Maqueda, jugador de la Selección de balonmano atiende a los micrófonos de 'El Transistor' tras la victoria ante Hungría que ha metido a Los Hispanos en cuartos de final del Mundial de Egipto: "Hoy Hungría ha dejado en la grada a sus mejores jugadores pero es que venían muy cargados de minutos", algo que reconoce le ha sorprendido y piensa que es para evitar a Francia en los cruces.

Ya entre los ocho mejores, Maqueda no se confía: "Unos cuartos de final son difíciles siempre contra cualquier selección; nosotros queríamos ganar hoy para llegar con buenas sensaciones". Y sobre su peculiar look tiene claro que no lo cambia: "No, no, el moñete no me lo corto, voy a seguir con él; igual la barba sí me la afeito si ganamos el Mundial"