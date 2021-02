La increíble historia de Wizarchy, el peluquero del Atlético de Madrid

Archibardo Hernández 'Wizarchy', es un peluquero que abandonó su natal República Dominicana para tratar de salir adelante en España. Tras muchas experiencias ha terminado siendo el peluquero de muchos jugadores del Atlético de Madrid. El club ha sacado un spot con su historia.

En el anuncio el protagonista relata su historia: "Dejé mi hogar, familia y mi país para perseguir un sueño. Vine sin nada, sólo me traje mis tijeras mágicas. Los comienzos fueron muy duros. Estaba ya a punto de rendirme cuando entró un cliente, era Lemar, el jugador del Atleti y me dijo: 'Si se cree y se trabaja, se puede'. Él me trajo a Héctor Herrera, que me dijo: 'Nunca dejes de creer'. Y yo seguí cortando el pelo con mis tijeras mágicas y vino Kondogbia, Luis Suárez y me decían: 'Partido a partido'. Y mis sueños se empezaban a cumplir. Llegó Joao Félix, Giménez. Nunca me gustó el futbol, pero me hice del Atleti por su espíritu luchador"

"Dos jugadores del filial del Atleti vinieron a cortarse el pelo. Tras un mes les pregunté que a qué se dedicaban. Me dijeron que eran futbolistas y nada fui a ver algún partido y un día se animó Thomas a cortarse el pelo. Y me hice muy amigo de él, incluso ahora que está en Londres sigo teniendo mucho contacto".

Realata su nómina de clientes:"Ahora le corto el pelo a Lemar, Trippier, Carrasco, Kondogbia... Del Madrid he cortado a Mariano, el año pasado venía Areola". Cuenta que Carrasco le presentó a Diego Costa, "fue muy, me dijo que le hiciera la barba y si le gustaba ya le cortara el pelo"