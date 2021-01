La gran experiencia del Doctor Calleja después de ponerse la primera dosis de la vacuna contra el COVID

Comenta que después de vacunarse, "no he sentido ninguna molestia" y reconoce que "por el momento no he notado ningún efecto secundario, pese a que avisan de un dolor en el brazo o de un proceso gripal".

Señala que "entre la primera y la segunda dosis, hay pacientes que se infectan".

Para mejorar el ritmo de vacunación, insiste en que "todas las dosis que tengamos hay que intentar ponerlas lo antes posible". Por eso, cree que "habría que poner a todos los recursos necesarios y posibles".

Al Doctor Calleja lo que más le ha sorprendido estos días es ver cómo "algunas personas anónimas han puesto su vehículo a su disposición para transportar sanitarios, lo que demuestra que este país es muy grande con una gran solidaridad en la gente".

Sobre el 'miniconfinamiento de la nevada', considera que "tal vez será un confinamiento demasiado corto como para que se note".