Eder Sarabia sobre la final de Copa: "Voy un poco más con el Athletic porque es mi casa"

Este sábado Athletic y Barça disputaran la final de la Copa del Rey, hablamos con Eder Sarabia, exsegundo entrenador del conjunto azulgrana que reconoce que ya tiene todo organizado para esta cita tan especial para él.

Sarabia es del Barça y también lleva el Athletic en las venas desde pequeño. "Para mí el Athletic es lo máximo. Nací con la camisera rojiblanca puesta teniendo en cuenta lo que ha sido mi padre en el Athletic. Lo he mamado en casa. He disfrutado mucho en San Mamés".

Sarabia cuenta también que al Barça es un club al que le está muy agradecido porque le ha permitido trabajar allí y vivir cosas que no se hubiese imaginado. "Le tengo simpatía y cariño desde hace mucho tiempo desde la época del Dream Team de Cruyff, Guardiola, Ronaldo, Ronaldiño. He sido muy del Barça no lo escondo".

¿Con quién va mañana?

"Creo que el Barça va a tener más oportunidades de ganar títulos. Estaré contento por cualquiera de los dos pero voy un poco más con el Athletic por todo lo que supone para mi y porque es mi casa", resalta.

Ahora Sarabia es entrenador del Andorra, del que asegura que está encantado con el proyecto. "Estamos en la pomada luchando una fase de ascenso muy bonita. Hemos ganados los dos últimos partidos ante el Ibiza y el Villarreal". "Andorra es un club muy interesante con mucho futuro, poca gente pero con las cosas muy claras con ambición pero con humildad", añade.

Y destaca la implicación de Gerard Piqué con el proyecto. "Es para quitarse el sombrero, el interés y lo que le dedica. Está contento con el trabajo que estamos haciendo, se ve todos los partidos tanto de nosotros como de los rivales. Tiene un gran conocimiento de toda la plantilla. Tenemos una comunicación fluida y hablamos mucho del equipo".

Próximos objetivos

"El año que viene quiero seguir disfrutando. Me hice entrenador principalmente para disfrutar con mis equipos. Ese es mi objetivo, que mi equipo juegue bien y me haga disfrutar. Tengo ganas de estar mucho tiempo en el Andorra".