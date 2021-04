El día de los porteros con Abel Resino y Esteban

Hoy 14 de abril es San Calero y se celebra el Día Internacional del Portero. El origen de esta fecha es en homenaje al futbolista colombiano Miguel Calero, el legendario portero con más partidos jugados en la historia. En el Transistor compartimos historias y anécdotas con dos exporteros del fútbol español, Abel Resino y Esteban.

¿Por qué os hicisteis porteros? Esteban cuenta que su primer recuerdo jugando al fútbol es bajo palos, "siempre me ha gustado y no he jugado en otra posición". Además, añade que su ídolo era Zubizarreta. Por su parte, Abel reconoce que alternaba la portería con la delantera pero que cuando fue creciendo se decantó por esa posición y recuerda que Luis Aragonés se refería a él como "el Zamora".

Abel nos habla de su mayor cantada. "Un gol en el campo del Numancia desde 72 metros, el central del equipo rival sacó una falta muy larga, me botó delante, quise salir y me pasó por encima. Acabó en gol en el minuto 94 con Caparrós de entrenador. Al día siguiente teníamos un día libre pero al perder y por mi cantada nos lo quitaron”.