Cristina, la sustituta de Marcelo en la mesa electoral: "Me han preguntado y he dicho que sí, soy muy madridista"

El brasileño Marcelo acudió al Liceo Europeo de La Moraleja para cumplir con la citación como vocal en una mesa electoral de las elecciones a la Asamblea de Madrid y, tras quedar liberado, integra la expedición del Real Madrid que viaja a Londres para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

Marcelo cumplió con las obligaciones como ciudadano español, al poseer la doble nacionalidad, y a primera hora de la mañana acudió como vocal en una mesa electoral. Sin embargo, ha quedado liberado ya que una señora se ha ofrecido como voluntaria para ocupar su lugar. Ella es Cristina y en El Transistor ha explicado los motivos

"Era segunda suplente, cuando he llegado la mesa no estaba constituida, me han preguntado si me quería quedar y he dicho que sí, soy madridista", explica y bromea que le ha faltado poco para ser titular mañana. El jugador se ha mostrado muy agradecido con su detalle, "estaba eufórico pero tampoco me ha dicho mucho más. Tenía la cabeza en cosas más importantes". Asegura Cristina que ya se había programado el día para estar allí y que por eso no le ha importado. Además le han dicho que desde protocolo del club le han llamado y bromea "espero algo más que una camiseta, una entrada por lo menos".