Carlos Sainz: "Estoy muy agradecido, es un premio internacional difícil de otorgar"

En El Transistor hablamos con Carlos Sainz, que este martes ha sido condecorado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Asegura que "me ha hecho mucha ilusión porque ha sido un año muy difícil y la verdad que ha sido una alegría inmensa".

Comenta que "esta mañana, 15 minutos antes de saberlo, me han llamado". Reconoce que "lo esperaba también en 2018 y no llegó y la verdad que por esa razón había intentado no hacerme muchas ilusiones".

En el momento de la llamada cuenta que "estábamos tranquilos en casa con mi mujer y mi hija y lo he puesto en diferentes grupos de chat de familias porque Carlos y mi hija Blanca estaban fuera de casa".

Durante la entrevista, confirma su intención de "defender el Dakar este año", por lo que "si encuentro un coche de garantías, estaré en la próxima salida del Dakar".