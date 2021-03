Camacho: "AFE tiene que ser independiente y no la sucursal de la RFEF"

José Antonio Camacho está asesorando a Aganzo en la candidatura de cara a la reelección como presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles: "David Aganzo ha hablado conmigo muchas veces y me ha comentado que necesitaba mi ayuda y le he dicho que se la daría si se reunían unas condiciones. La principal que predomine la independencia y no ser una sucursal de la RFEF y de nadie"

Camacho lanza un mensaje a los futbolistas para que no se dejen manejar y voten en función de lo que consideren mejor para su colectivo: "El futbolista debe tener la personalidad suficiente para elegir a quién votar. Otra cosa es que le engañen y le digan firma aquí y no sabe ni lo que firma. Pero el futbolista debe pensar que aquí se decide su futuro y que AFE toma decisiones importantes. No puede venir ahora nadie a pretender que esto sea una sucursal"

"Tengo claro que David Aganzo va a tener una independencia absoluta y es lo que todos los futbolistas quieren. "Si Toquero se presenta, tiene que ser con la independencia total que necesitamos los futbolistas"

"La RFEF no debería estar reñida con nadie y buscar lo mejor para el fútbol español", concluye.