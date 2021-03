Víctor Font: "Xavi ha tenido oportunidades de desmentirme y no ha sido así"

El candidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font opina sobre todo lo que ha pasado en el Barcelona en cuanto a las detenciones en las últimas 48 horas: "Es muy triste todo lo que está pasando porque la que sale perjudicada es la institución, es el Barça; el daño reputacional está hecho". Cree que hay mecanismos para que no se vuelva a producir cosas así: "Hay que cambiar el sistema de gestión del club para que no vuelvan a pasar estas cosas, no hay sistemas de control interno. Cuando veo estas cosas más ganas tengo de entrar en el club para cambiar cosas en los órganos de gobierno"

Manifiesta que no es algo nuevo, ya que prácticamente todos los presidentes de los últimos años han tenido episodios controvertidos: "Es que en el Barça ha habido momentos oscuros en casi todas los presidentes, ha faltado transparencia...el presidente se ha sentido como dueño del club y esto no es una sociedad anónima, el Barça es de sus socios"

Sobre el famoso Barçagate se muestra muy crítico: "Se ha utilizado el dinero del club, de los socios para difamar a gente, entre ellos a mí"

Tensión con Laporta

Hoy han mantenido un debate los candidatos en el que Laporta ha estado muy crítico con Font, esta es la explicación que ve: "Laporta está improvisando porque no ha dedicado tiempo a su proyecto, lo ha dicho hoy: el proyecto soy yo. Al no tener proyecto, Laporta se dedica a desprestigiar al de los demás". Y sigue manteniendo que Xavi va en su candidatura aunque Laporta lo ponga en duda: "Xavi ha tenido oportunidades para desmentirme y no ha sido así"

"Tenemos que construir un modelo de club diferente", asegura. Y aunque las ncuestas den como favorito a Laporta ve factible un giro como ya sucedió en el año 2003: "La situación es muy parecida a la de 2003 en la que el gran favorito era Bassat y es la sensación que tenemos ahora que el socio quiere algo nuevo que no esté relacionado con el pasado