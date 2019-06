Borja Mayoral: "Estábamos muy seguros de nosotros"

EN EL TRANSISTOR

Tras su victoria (5 - 0) frente a Polonia, en El Transistor hablamos con Borja Mayoral. Asegura que estaban muy seguros de sí mismos, además, explica que de la forma en la que han jugado este partido, "creo que no nos paran". Por otro lado, confirma que "al principio, cuando me he enterado que no jugaba me he cabreado un poco pero enseguida me he centrado en apoyar al grupo que nos jugábamos mucho en el europeo y los JJOO".