Bernd Schuster: "Tendrían que quitar la Nations League, no vale para nada"

Bernd Schuster no está muy contento con las jornadas internacionales que se juegan estos días. De hecho, opina que la UEFA Nations League "no tiene ningún sentido".

De las Selecciones de España y Holanda, asegura que "tienen ahora muchos jugadores pero no tienen un once titular fijo, estable, de garantías. Están en plena transición y necesitan encontrar ya su once". De hecho, bromea con que "veo los partidos porque me obliga José Ramón".

Gerard López destaca a Gerard Moreno

Por su parte, Gerard López considera que "con tres partidos en seis días, el estrés físico es importante, son muchos partidos seguidos y los jugadores lo notan".

Por otro lado, se deshace en elogios hacia Gerard Moreno, que ha jugado en punta con Morata.