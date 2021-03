La aventura de Víctor Alonso, el jugador de balonmano que triunfa en Kosovo

Víctor Alonso es un jugador español de balonmano que tras terminar su vinculación con el Balonmano Puente Genil decidió lanzarse a la aventura de ir a jugar a Kosovo. Ahora está en trámites de conseguir la doble nacionalidad: "No sé cuánto me queda para el trámite de la doble nacionalidad, el papeleo es largo. De hecho mi hija nació aquí en Kosovo en enero y los papeles del registro nos han llegado hace unos días·.

Kosovo un país muy marcado por la guerra, pero en el que Víctor ha encontrado su sitio: "Cuando piensas en Kosovo piensas en la guerra. Yo desde que he llegado me han tratado muy bien, la ciudad no es como una europea, y se nota que todavía falta reconstrucción. Es un territorio diferente con cosas que mejorar pero yo estoy muy contento. La guerra es un tema muy reciente que tienen muy presente"

Su espina no haber jugado más con España

Una de las espinas que se lleva Víctor es no poder haber tenido más oportunidades con la selección con la que llegó a debutar pero no ha tenido continuidad: "Me duele no haber podido tener la oportunidad de estar en la Selección aunque sea ir a entrenar para que vieran mi nivel. Personalmente me ha dolido que Jordi Ribera nunca me llamara ni a entrenar, sé que no me iba a llamar. No le gustaré por X motivos y no entraba en sus planes".

Reconoce eso sí que el nivel no es muy alto: "La liga es amateur y no es muy competitiva. A nivel de liga no nos pueden pelear, tampoco tiene mucha historia". Y ¿Cómo está el país antes del partido contra España en la clasificación del Mundial de Catar: "Del partido ante España se habla en todos lados, Kosovo es un país que tiene mucha admiración futbolística por España. España es una de las mejores del mundo y Kosovo está empezando así que lo normal es que no haya color"