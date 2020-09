Ángel Torres: "Es demencial privar a la gente de ver fútbol, no sé a quién molesta que haya partidos los viernes y los lunes"

El presidente del Getafe ha hablado en El Transistor de la posibilidad de que LaLiga se quede sin partidos los lunes y los viernes: "No sé a quién molesta que haya partidos esos días; estamos dando una imagen que no se corresponde con la realidad de lo que está costando todo a los clubes".

Ángel Torres ha hablado sobre la pelea entre LaLiga y la RFEF por los partidos de los viernes y los lunes: "Es demencial privar a la gente de ver fútbol, eso no existe nada más que en España. La última vez que hablamos con Tebas le dije que teníamos que dar un puñetazo en la mesa".

El presidente del Getafe considera que se está dando una imagen que no se corresponde con la "realidad" de lo que está costando a los clubes: "Hay que pensar primero en la salud y, como no pueden con esto, no sé a quién molesta que haya partidos los viernes y los lunes".

Además, Ángel Torres se ha referido a la derrota de 6-0 ante el Real Madrid en el último amistoso y también de lo que espera para la temporada del Getafe: "Esta temporada el listón está muy alto".