Álvaro Negredo, tras ganar a Madrid: "Hemos estado mucho mejor que ellos"

delantero del Cádiz

Tras derrotar al Real Madrid en Valdebebas, el delantero del Cádiz, Álvaro Negredo, habla del partido en El transistor. Asegura que tenía muchas ganas de volver a España, pero confirma que "ahora hay que responder, no vale solo con el nombre y el pasado". Además, explica que han tenido "muchas ocasiones para poder matar pero no hemos estado acertados" y apunta que el Madrid no ha estado bien, pero ha sido en parte por su bien trabajo.