JUGADOR DEL REAL OVIEDO

Alfredo Ortuño analiza en El transistor su partido ante el Sporting de Gijón. "Sé que no ha sido un partido muy bonito de ver pero creo que había demasiado respeto; a nosotros el empate no nos vale", comenta y añade que "no ha sido un partido más, parecía que estábamos jugando un partido de fase de ascenso, han sido sensaciones muy bonitas que me las quedo para siempre".