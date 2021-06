Alberto García: "Nunca he sufrido tanto por el fútbol como los últimos minutos en Girona"

Han sido días de muchos festejos tras el ascenso del Rayo Vallecano pero Alberto García reconoce que lo bueno no cansa: "Hemos dormido poquito pero uno no se cansa de lo bueno. Ascender es lo más cercano a un título. Bendito esfuerzo y para mí tener la suerte de vivir un cuarto ascenso es enorme. Probablemente este sea el más emotivo por un cúmulo de circunstancias y emociones"

No quiere hablar mucho de si este momento es su posible retirada, pero es honesto al respecto: "Llevo mucho tiempo sintiendo que mi llama tambalea. No quiero pensar aún si es un final definitivo. Pero soy un deportista que lleva 20 meses fuera. Si es mi último baile creo que no hay mejor final que este".

Sobre su lesión en la rodilla la define como "un drama de 20 meses. Ahora mismo me deja vivir. Una cosa es mi salud como persona y otra como deportista de máxima exigencia". Sobre su futuro tiene claro que quiere seguir vinculado al mundo del fútbol y que dónde esté lo haga por sus méritos y conocimientos y no por haber sido jugador de fútbol.

El partido en las gradas de Montilivi le llevó a una tensión que nunca antes había experimentado. "Nunca he sufrido tanto por el fútbol como los últimos minutos en Girona. El pitido final fue una liberación de tensión que en los dos últimos meses se me ha hecho cuesta arriba"