Achraf: ¿No está Odriozola? Pues es él el que tiene que cumplir ante el Chelsea"

Achraf ha sido parte importante del Inter que acaba de lograr el título en Italia. Tras una gran temporada en el Borussia Dortmund el conjunto de Conte apostó fuerte por él: "El Inter ha hecho un gran proyecto para ganar esta liga y estoy muy orgulloso de haber podido ayudar a hacer historia en el club"

"Conte me ha metido bastante caña con lo defensivo y se lo agradezco mucho porque he mejorado bastante es un entrenador exigente que trabaja mucho la táctica. Conte me dijo que estuvo cerca de fichar por el Madrid pero que se rompieron las negociaciones", dice agradecido por la labor del técnico.

Achraf que si estuviera en el Real Madrid seguramente sería muy importante en esta eliminatoria ante el Chelsea pero él echa balones fuera: "¿No está Odriozola? Pues él es el que tiene que cumplir mañana. El Real Madrid tiene derecho de tanteo. Ya tuvo la oportunidad de tenerme este verano pero por circunstancias no pudo ser"

"Durante el ramadán no podemos comer pero tampoco beber; con los entrenamientos lo intento llevar de la mejor forma posible", comenta sobre estas semanas. Un Achraf que en lo personal atraviesa un gran momento y ha definido la llegada de su hijo como lo mejor que le ha pasado en la vida.