Abel Ruiz, el delantero de la Masía que triunfa en Portugal

Abel Ruiz lleva seis goles esta temporada en Portugal en el Sporting de Braga. El delantero español salió del Barça ante la falta de oportunidades y ahora se hace futbolista en el país vecino.

La decisión de jugar en Portugal fue meditada pero no se arrepiente: "Vine a Braga porque era la mejor propuesta que me llegó, tenía varias opciones me decanté por esta y creo que acerté. Ahora estoy contento y me he ganado un hueco". Está representado por la agencia de David Villa y se muestra agradecido: "La verdad que me está ayudando mucho y aconsejando. Le vi por primera vez cuando tenía doce años y luego él y sus agentes se fijaron en mí para representarme"

Su futuro

Sobre una opción de volver a jugar en España dice que ahora mismo solo piensa en Portugal porque está muy feliz allí y el objetivo es volver a la champions. Antes del Barcelona estuvo en el Valencia y sobre la opción de volver alguna vez dice que "está abierto a todo".

En cuanto a referentes en su puesto lo tiene claro: "Siempre me han gustado los delanteros completos que saben hacer de todo. Y en ese sentido siempre me he fijado en Villa que es un referente para mí"