Ángel María Villar podría ser inhabilitado este jueves

El informe del TAD indica que:

Inicia expediente sancionador por los siguientes hechos:

Una vez convocadas las elecciones de la RFEF, Villar pasó a ocupar la presidencia de la Comisión Gestora y desde esa posición llevó a cabo una serie de acciones dirigidas a promover su condición de “precandidato” a la presidencia de la Federación.

Lo hizo con cartas, a través de redes sociales como Twitter o Facebook, con el programa de su candidatura "nuestra experiencia nos avala".

Estos hechos indica el TAD que podrían ser considerados infracciones muy graves según el artículo 76.2 de la Ley del Deporte, ya que Villar podría haber vulnerado el Reglamento Electoral que establece en el artículo 4 que:

“Quienes presenten su candidatura a los órganos de gobierno de la RFEF no podrán ser miembros de la Comisión Gestora”

Una Comisión Gestora de la que se presupone un deber de neutralidad

Recordemos que Villar se encuentra suspendido por una año por sus cargos en la 'Operación Soule', pero en esta ocasión, la presunta vulneración del Reglamento Electoral hace que entre las sanciones que se recogen en el Artículo 79 de la Ley del Deporte esté la "inhabilitación permanente", algo que, según las fuentes Jurídicas consultadas por Onda Cero, llevaría a la Federación a convocar una Comisión Gestora que tendría la obligación de convocar elecciones de forma inmediata. La gran cuestión es si serían con la misma Asamblea o si con el Recurso Extraordinario de Revisión que puede presentar el CSD, se repetiría el proceso electoral completo.

OTROS ASUNTOS VINCULADOS A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL

Informe de la Abogacía del Estado

1. Como denunciamos en Onda Cero, la Junta Directiva NO está válidamente constituida siendo el vicio que se le cabe imputar, de nulidad de pleno derecho todas las actuaciones que haya hecho. Es imperativo que tenga al menos un vicepresidente económico y otros dos, uno para el fútbol profesional y otro para el aficionado.

2. El Presidente Juan Luis Larrea incumplió los estatutos por incompatibilidad, como también denunciamos en Onda Cero, al convertirse en Presidente de la Federación Española y Guipuzcoana del 18 al 28 de julio.

3. Las asambleas que se celebraron en esas fechas no deberían ser válidas por no estar legitimado el presidente al incumplir los estatutos pero indican que el CSD no debería inmiscuirse y se tendría que dirimir en lo CIVIL

4. Sobre la posible sanción de los cinco presidentes de territoriales investigados en la 'Operación Soule', (La Rioja, Valencia, Melilla, Ceuta y Murcia) la abogacía del estado apunta que aunque no se está en disposición de conocer si todos o alguno ha incurrido en una infracción muy grave por lo que recomienda medidas provisionales, es decir, suspensión cautelar.

Jesús Castellanos, Presidente de la Federación Española de Taekwondo podría ser inhabilitado de 2 a 5 años

De quien la Abogacía del estado dice que podría haber incurrido en una falta disciplinaria muy grave por una incorrecta utilización de los fondos públicos o de las subvenciones, créditos, avales o demás ayudas del Estado.

Su sanción podría ser una inhabilitación de 2 a 5 años sin que se descarte que sea a perpetuidad si se estima que ha habido reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad