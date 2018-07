Isabel Gemio sobre la prueba que retira la paternidad a Pepe Navarro del hijo de Ivonne Reyes: "Nunca ha querido entrar en este circo mediático"

El análisis de ADN realizado con muestras del hijo de Ivonne Reyes recogidas por un detective privado está a la espera de ser admitido a trámite por el Tribunal Supremo. Pepe Navarro aseguró en la entrevista con Isabel Gemio que no se hizo la prueba de paternidad en su momento porque pensó que las pruebas que presentaba Ivonne Reyes nunca determinarían que él era el padre del niño. "No me hice la prueba, fue un error y lo he estado pagando", asegura.

Isabel Gemio, que se reconoce amiga de Pepe Navarro, destaca que "el presentador nunca ha querido entrar en los circos mediáticos ni sentarse a hablar en un plató de televisión".

Eva Zaldivar, madre de la hija de Pepe Navarro que ha solicitado esta nueva prueba de paternidad, espera que el resto de hijos de Navarro "puedan vivir tranquilos y en paz tras conocerse la verdad".