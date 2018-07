Javier Ares: "Froome es el más fuerte, pero sus rivales pueden hacer que pierda el Tour"

Javier Ares analiza en la segunda jornada de descanso, cómo se presenta este final del Tour en el que los temibles Alpes serán los protagonistas. Froome es el gran favorito porque “es el más fuerte”, pero “llega la semana decisiva” y “no sabemos si va a llegar igual de fuerte”.

“Decir a estas alturas que hay muchas opciones de desbancar a Froome sería activar de manera ilusoria los sentimientos y emociones. Es el más fuerte de la carrera con una distancia sobre sus rivales demasiado grande para ser optimista”.

Pero hay opciones, “es verdad que cuando salimos de Pirineos hablamos de que esto podía sentenciarse antes y no lo está”. ¿Por qué? Porque no sabemos si Froome va a llegar igual. Es posible que llegue mejor que los demás, pero no es fácil que llegue con el mismo poderío. Los rivales, aun teniendo pocas posibilidades, son muy agresivos, como Nibali y Contador, dos corredores que lo tienen muy difícil, pero que le pueden hacer perderlo en un momento determinado”. Por ello, Javier Ares tiene claro que “nos vamos a divertir”.