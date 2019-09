El ciclista de Movistar reconoce que la caída del pasado lunes le pasó factura mentalmente, pero tras los pirineos ha recuperado la alegría porque todavía tiene opciones. “Fue un palo duro, le he dado vueltas a la cabeza, fue una caída que no fue culpa mía, pero los pirineos nos han salido bien, he vuelto a entrar en carrera y estoy contento”. Sabe que las opciones son escasas, pero “se puede ganar el Tour de Francia, pero es muy difícil”. Dará el resto en lo queda porque quiere “o una etapa o podio”.