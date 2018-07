Escucha en directo el España - Ucrania en Radioestadio

Este viernes, desde las 20:30, la Selección Española juega en Radioestadio. Desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, no te pierdas el partido entre España y Ucrania, clasificatorio para la Eurocopa de 2016. A priori parece un partido que los de Del Bosque deberían ganar sin dificultades. Sin embargo, el combinado nacional no puede permitirse no sumar los tres puntos, y Ucrania, que busca dar la sorpresa en el grupo, no lo pondrá nada fácil.

Con la narración de Alfredo Martínez, Fernando Burgos y Carlos Hidalgo, y los comentarios de Iván Helguera, Ricardo Gallego y Raúl García de Loza, que analizará la actuación arbitral.

El camino a la Eurocopa se juega en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y a las 00:00, todos los protagonistas y el mejor análisis del partido en Al Primer Toque con Óscar Conde. No te lo pierdas.