Escucha en directo el Alemania - Argentina en Radioestadio

Este domingo, desde las 19:00, la Final de la Copa del Mundo se juega en Radioestadio. Desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, no te pierdas en Alemania - Argentina . Tras la exhibición de los Löw en las semifinales ante Brasil, Alemania es el favorito para relevar a España como campeona del mundo. Pero de poco le va a servir ese resultado si no consiguen alzarse con el trofeo. Y en frente tendrán a Argentina, que buscarán su tercera estrella con la motivación, ya no sólo de ganar el Mundial, sino de hacerlo en el país del eterno rival.

Con la narración de Alfredo Martínez y los comentarios de Raúl García de Loza, que nos resolverá las dudas que genere la actuación arbitral.

Vive la final del Mundial de Brasil en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y a continuación, todos los protagonistas y el mejor análisis en Al Primer Toque con Héctor Fernández. No te lo pierdas.