Descubrimos la historia de Andrés García-Carro, un señor que ya jubilado, fue objeto de unas fotos por parte de su nieta. Esas imágenes fueron subidas a redes sociales y le han permitido, sin quererlo, ser influencer con más de 40.000 seguidores.

Andrés, en su jubilación, nunca se hubiese imaginado tal cosa, pero gracias a una entrevista realizada por la actriz Toni Acosta para el podcast de 'Mapfre Jubilación', nos adentramos en su historia.

[[H3:Capítulo 1: ‘¿Cómo ser influencer de moda con 90 años?’]]

"Unas Navidades, mi nieta Celine, que trabajaba entonces en L´Officiel, una revista de moda famosa en París, me dijo: "Abuelo, ven al portal de casa que te voy a hacer una serie de fotos". Bajé, me las hice, y al poco tiempo, me mandan la revista de la edición china con las imágenes".

Después de todo esto, su vida se ha hecho increíble: apariciones en revistas, en un vídeo de C.Tangana, en películas… Y todo por atreverse. Sin embargo, Toni descubre aún más: "Tengo por aquí que tu nieta te ha hecho un retrato de un desnudo integral para Yves Saint Laurent", le dice la actriz al influencer. Y es que, no hay edad para generar ilusión. Esto es lo que dice Andrés sobre el proyecto más loco en el que ha participado: "Yo creo que está por venir todavía". A lo que Acosta le contesta: "Quiero tu actitud".

Cómo hacer cosas increíbles después de jubilarte

'Hay vida más allá de los 65'

Mapfre Jubilación presenta 'Hay vida más allá de los 65', un podcast de entrevistas donde podrás conocer a personas, de más de 65 años, con historias increíbles.

Conducido por la actriz Toni Acosta, este espacio trae una serie de entrevistas inspiradoras, donde poder conocer de cerca, a personas que después de su jubilación no han querido parar y han seguido emprendiendo proyectos increíbles, sin importarles la edad.