El jugador del Real Madrid, Sergio Llul ha hablado en Radioestadio sobre la victoria de la Supercopa ante el Barça y sobre el final del partido entre lágrimas. "Se han juntado muchas emociones, me he acordado de las lesiones, de que no podía ayudar a los compañeros....y al final no he podido evitar las lágrimas".

Llul ha asegurado que "en los últimos años había sufrido más que disfrutado" y que "estoy muy orgulloso de este equipo, hemos demostrado mucho carácter".